شركة عالمية تقدم عرضا للبنك المركزي للإستثمار بمجال تحويل الاقتصاد العراقي إلى الرقمي

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن محافظه علي محسن إسماعيل التقى، أمس الاثنين، وفدًا من شركة (آيرون بوينت آيكونيك).

وهذه الشركة هي واحدة من أكبر مُلّاك مراكز البيانات في العالم، وتعمل في أكثر من 26 سوقًا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتمتلك الشركة مراكز بيانات لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية مع تطوير تلك المراكز وتشغيلها، بما في ذلك شركات أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وأمازون.

وعقب اللقاء صرّح المحافظ أنه تلقّى عرضًا من الشركة بشأن اتجاهات النمو العالمية في سوق مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تتضاعف أرباحها في السنوات الأربع القادمة لتصل إلى نحو 720 مليار دولار، مبينًا أنَّ الشركة تتطلّع للاستثمارات وتطوير مراكز البيانات في العراق لتسهيل تحويل الاقتصاد العراقي إلى الرقمي.

وأكّد أيضًا رغبة البنك المركزي العراقي في تطوير بناه التحتية، وضرورة تخزين البيانات وتشغيلها على الأراضي العراقية لحماية الأمن القومي، وتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية.