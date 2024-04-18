شركة أمريكية تبدي استعدادها لإنشاء خطوط انتاجية للانارة (LED) في العراق

شفق نيوز/ أعربت شركة "كري لايتنك" الامريكية المتخصصة بالانارة (LED)، عن استعدادها إنشاء مصنع للانارة (LED) في العراق، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن وزيرها محمد علي تميم، بمقر اقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأربعاء، وفدا يمثل الشركة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين والشركة المذكورة في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة، وفتح مصنع لها في العراق.

واشار الوزير الى ان العراق يتوافر على الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة في مختلف قطاعات التنمية، ومنها التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا عزم الحكومة ، على ادخال هذه التكنولوجيا في قطاعات العمل والخدمات وادارة المشاريع.

وبحسب البيان فإن، ممثلي شركة "كري لايتنك" أكدوا استعداد الشركة للدخول والاستثمار ، والعمل المشترك في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وامكانية انشاء خطوط انتاجية للانارة (LED) في العراق.