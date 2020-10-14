شركة تحذر: إرتفاع أسعار الوقود يهدد "صُنع في العراق" بماركة "عشتار"

شفق نيوز/ ناشدت شركة الصناعات الخفيفة "قطاع مختلط" التابعة الى وزارة الصناعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بالايعاز الى شركة توزيع المنتجات النفطية، لاعتماد السعر الرسمي للوقود بدلا من السعر التجاري.

وافاد بيان صحفي صادر عن شركة الصناعات الخفيفة، في بيان اليوم بان "شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حددت السعر التجاري لمنتوج زيت الغاز، بـ 700 دينار عراقي للتر الواحد، لشركة الصناعات الخفيفة، بدلا من السعر الرسمي البالغ 400 دينار".

وقال بيان الشركة، إن هذا "الاجراء يتنافى مع مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية، ويتعارض مع حملة صنع في العراق التي تدعمها حكومة الكاظمي".

واضاف البيان، ان "زيادة كلف الوقود من شأنها ان تكلف الشركة خسائر سنويا. كما ترفع من كلف منتجات عشتار الكهربائية التي تنتجها الشركة".

وزاد، ان الشركة "تمكنت خلال فترة قصيرة من تصنيع أجهزة منزلية تحمل (ماركة عشتار)، والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الاخرى".

ولفت البيان الى، ان "الشركة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة. كما ان اسعارها تشجيعية ومناسبة جدا مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة".

وأبدت الشركة استعدادها لـ"سد حاجة السوق من الاجهزة الكهربائية بشكل كامل".

وأخيرا، طالبت الشركة، بحسب بيانها، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بتخفيض سعر الوقود، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، منوهة الى ان "ذلك يوفر العملة الصعبة للبلد ويخلق فرص عمل كثيرة للعاطلين".