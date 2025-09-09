شركة إماراتية تنتظر رد بغداد لتوريدها بغاز كوردي لتشغيل الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الهلال" الإماراتية عبد الله القاضي، يوم الثلاثاء، عن حجم الإنتاج الحالي من الغاز في حقل كورمور بالسليمانية، لافتاً إلى استعداد الشركة لتوريد كميات من الغاز إلى الحكومة الاتحادية لتشغيل الكهرباء.

وقال القاضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج الحالي للغاز في حقل كومور في سليمانية وصل إلى 520 مقمق، وان التوسعة الاولى لمشروع الحقل سيتم استكمالها قبل نهاية العام الحالي وستضيف 250 مقمق إضافية من الغاز".

وأضاف أن "هذا الانتاج من الغاز سيحقق الاكتفاء الذاتي لاقليم كوردستان لتوليد المحطات الكهربائية وسيتم بعدها استخدام الكميات الإضافية في موارد اخرى".

وبحسب القاضي، فإن الشركة قدمت عرضاً إلى الحكومة العراقية لتوريد كميات من الغاز إلى وزارة الكهرباء، مستدركا: "ما زلنا ننظر رد الوزارة على العرض والذي يضمن استعدادنا والقبول وتوفير الكميات التي تطلبها الوزارة".

ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن الشركة على استعداد بالوقت الحالي لتوفير 100 مقمق من الغاز تكفي لتشغيل المحطات الكهربائية لتوليد 500 ميغاواط.

وختم حديثه بالقول: "نحن في الشركة على استعداد خلال السنوات الثلاث القادمة لرفع الكميات الموردة إلى الحكومة العراقية وتوفير 400 مقمق من الغاز والتي تكفي لتوليد 2000 ميغاواط من الكهرباء".