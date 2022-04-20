شركة كويتية تقول إنها كسبت حكماً يلزم إقليم كوردستان تعويضها بقرابة 500 الف دولار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الاستئناف (الدائرة تجاري 9) حكماً، لصالح شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، بتعويض قدره 490.08 مليون دولار (حوالي 149.4 مليون دينار كويتي) من حكومة كوردستان العراق، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.

وذكرت "أجيليتي" في بيان اليوم، أن حكم الاستئناف صدر لصالح شركة الكازار كابيتال بارتنرز، التابعة لمجموعة "أجيليتي".

وأضافت الشركة أن دعوى الاستئناف كانت مرفوعة من قبل "الكازار" ضد كل من: حكومة كردستان العراق، وبنك الكويت الوطني (مُستأنف ضدهما).

وأوضحت أن حكم التعويض الصادر من محكمة الاستئناف قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ 11 سبتمبر 2007.

كما ألزم حكم الاستئناف المُستأنف ضدهما بما يُستجد من فائدة بواقع 7% حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

ونوهت الشركة إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يمكن تحديد أثره في الوقت الحالي على الشركة.

ويتلخص موضوع الدعوى في استئناف على حكم صادر في الدعوى رقم (21/8228 تجاري كلي 5)، وموضوعها ندب خبير، حيث أقامت "الكازار" - على سند من القول - أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2007 قدمت حكومة إقليم كوردستان العراق إلى "الكازار" كفالة لضمان قرض قيمته 250 مليون دولار (حوالي 75 مليون دينار كويتي) مضافاً إليه فائدة بواقع 7% سنوية، قدمته "الكازار" إلى شركة كورك تيليكوم المُسجلة بالإقليم لاستخدامه في الغرض المُبين بصلب الكفالة، وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يُغطي الأراضي العراقية والذي فازت به "كورك تيليكوم".