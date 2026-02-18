شركة كويتية: العراق الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً ملحوظاً في إنتاجها النفطي

شفق نيوز- الكويت

أعلنت شركة كامكو إنفست الكويتية، يوم الأربعاء، أن العراق هي الدولة الوحيدة التي سجل إنتاجها النفطي نمواً ملحوظاً في شهر كانون الثاني/يناير المنصرم.

وقالت الشركة في تقرير لها، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن كلاً من إيران والكويت سجلتا زيادة طفيفة في الإنتاج خلال الشهر، في حين سجل معظم المنتجين الآخرين ومنها فنزويلا ونيجيريا انخفاضاً في الإنتاج.

واستقر إنتاج السعودية عند مستوى 10 ملايين دون تغيير. بينما كان العراق الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً ملحوظاً في الإنتاج، بزيادة قدرها 38 ألف برميل يومياً ليبلغ متوسط إنتاجها 4.2 ملايين برميل يومياً.

من ناحية ثانية، سجلت أسعار النفط استقراراً عند مستويات مرتفعة، لتتداول بالقرب من أعلى المتوسطات الشهرية المسجلة خلال 5 أشهر، بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، في وقت ظلت فيه الإمدادات الروسية خاضعة للعقوبات.

كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات التضخم وسوق العمل، بمقابل الحد من ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية.