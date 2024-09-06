شركة غاز الشمال العراقية ترفع إنتاجها من "السائل" والكبريت

شفق نيوز/ كشف مصدر في شركة غاز الشمال العراقية، يوم الجمعة، عن رفع إنتاج الغاز السائل بمعدل أكثر من 2000 مليون قدم مكعب قياسي مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن إنتاج الكبريت زاد أيضاً ليتجاوز 500 ألف طن سنوياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز ارتفع إلى 118 ألفاً و874 مقمق، في حين كان الإنتاج في العام الماضي 116 ألفاً و861 مقمق، كما أن إنتاج الغاز الجاف بلغ 11 ألفاً و874 مقمق".

وأضاف أن "إنتاج الكبريت شهرياً يبلغ 4851 ألف طن ونتوقع أن يرتفع إلى 550 ألف طن للعام الحالي".

وأشار إلى أن "شركة غاز الشمال تستلم الغاز الخام من شركة نفط الشمال عبر حقولها المنتجة للغاز ويدخل في عمليات إنتاجية ليتحول إلى عدة منتجات، منها الغاز الجاف والسائل والكبريت والكازولين الطبيعي".

وتابع المصدر أن "هناك شركات محلية تشتري الكبريت المنتج في شركة غاز الشمال لتصنيع عدد من المواد التي تدخل في صناعة المواد الخاصة بالأسمدة الكيمياوية الزراعية وغيرها من الاستخدامات".

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم السبت الماضي، بأن الشركة رفعت مستوى تجهيز الغاز لمحطة الدبس الجديدة من 20 مليون متر مكعب قياسي إلى 80 مليون متر مكعب قياسي.

وبين أن "تعليمات صدرت من وزير النفط حيان عبد الغفور حول تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بغاز الوقود لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية والتعليمات كانت للشركة لرفع إنتاج غاز محطة جمبور الجنوبية وتمكنت طواقم قسم الإنتاج وبالتنسيق في وزارة النفط وكوادر شركتي خطوط الأنابيب النفطية وغاز الشمال ومديرية الوقود في وزارة الكهرباء ومحطة كهرباء الدبس".

وأضاف المصدر، أن "الكميات التي جرى تجهيزها من قبل شركة غاز الشمال لم تكن كافية لرفع الإنتاج في المحطة الدبس الجديدة والتي تنتج 320 ميغاواط وبدأت الإنتاج بكمية 160 ميغاواط وتم التنسيق والعمل على توفير كميات الغاز لمحطة كهرباء الدبس الغازية اللازمة لتشغيل الوحدات الجديدة وإدخالها العمل بالإضافة إلى تجهيز الوحدات القديمة حيث تم رفع معدلات التجهيز من 20 مليون قدم مكعب قياسي باليوم إلى أكثر من 80 مليون قدم مكعب قياسي".

وأشار المصدر إلى أن "شركة نفط الشمال قامت برفع كميات التجهيز من غاز قبة جمبور الجنوبية عبر شبكة أنابيب، وتمت زيادة طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية من 80 ميغاواط من والوصول إلى 235 ميغاواط بعد تشغيل الوحدات الجديدة".