"الشحنة الأكبر" .. العراق يُصدّر 25000 طن من مكثفات الغاز

شفق نيوز/ قالت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، إن شركة غاز البصرة حققت اعلى معدل للتصدير بطاقة 25000 طن من المكثفات (C5) سعيًا منها لتعزيز الكميات المصدرة عبر ميناء أم قصر في البصرة دعما للاقتصاد في البلاد.

ونقلت الوزارة في بيان عن المدير المفوض لشركة غاز البصرة أندرو وايبر، قوله إن تصدير 25000 طن من المكثفات هو إنجاز كبير سيرفع من معدلات التصدير، فضلا عن أنه سيعزز من إيرادات العراق المالية ، مشيرا الى ان عملية التصدير هذه تعد الأعلى لشركة غاز البصرة ، و ستمكن الشركة من التوسع في التصدير لاسواق جديدة.

وتابع القول ، إن "العراق يتمتع بالقدرة على أن يكون لاعبا عالميا في مجال غاز البترول المسال والمكثفات، ولدينا طموح ان نكون في مصاف الدولة المتقدمة في التصدير".

وعلى صعيد متصل قال ، مدير الهيئة التجارية لشركة غاز البصرة سلطان المالكي إن "هذا الإنجاز ثمرة الجهود التعاونية بين العديد من الهيئات والفرق في الشركة التي جعلت هذا النجاح فخرا لها".

ونوه الى أن "القدرة على تحميل شحنات أكبر حجما، ستمكّن الشركات المستوردة من نقل هذه الشحنات إلى وجهات وأسواق أبعد نحو الشرق، حيث توجد قيمة أعلى وأفضل لإستخدام المكثفات في الصناعة الكيميائية".

ويشار الى ان شركة غاز البصرة كانت تقوم بتحميل 16300 طن من المكثفات في المدة الماضية ، ومع زيادة الإنتاج تمكنت الشركة من رفع الشحنة إلى 25000 طن بأمان وكفاءة باستخدام الناقلة "مارلين"، وهذا يعني تحميل شحنات أكبر حجماً ، مما يمكّن الشركة من زيادة قدرتها الحالية والمستقبلية على التصدير.

ومن الجدير بالذكر أن شركة غاز البصرة رفعت إنتاجها من الغاز المصاحب إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه عند تأسيسها في العام 2013. وتمكنت حتى الآن من منع أكثر من 160 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي.

ومع التشغيل الكامل لمعمل البصرة لتسييل الغاز ، ستمنع 10 مليون طن إضافية من ثاني اكسيد الكربون من تلويث الأجواء، مما يزيد قدرة الشركة على التخلص من حوالي 30 مليون طن إجمالا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لوزارة النفط.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت الأحد 20 فبراير/ شباط من العام 2016 تصديرها أول شحنة عراقية من مكثفات الغاز.