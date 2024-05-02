شركة عراقية توقع مذكرات تفاهم مع شركات امريكية لتطوير حقل غاز "بن عمر"

شفق نيوز/ وقّعت شركة "ربان السفينة" العراقية 9 مذكرات تفاهم مع 7شركات أميركية في إطار مشروع تطوير حقل بن عمر للغاز بمحافظة البصرة.

كشف عن ذلك أحمد المحسن، مدير تطوير الأعمال لمشاريع النفط والطاقة.

المحسن أشار في مقابلة مع "الشرق" إلى أن الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات معها تشمل "كي بي آر" (KBR)، و"هوني ويل" (Honeywell)، و"بيكر هيوز" (Baker Hughes)، و"إيميرسون" (Emerson)، و"جي إي" (GE).

وأوضح أن الاتفاقيات تشمل نطاقات متعددة منها تنفيذ التصاميم الهندسية، وتجهيز المعدات الرئيسية، وتقديم التكنولوجيا لمعالجة الغاز الطبيعي، إضافةً لحلول إنتاج الطاقة بكفاءة عالية.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في نهاية العام 2023، تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل "نهر بن عمر" وفق مبدأ "بناء وتملُّك وتشغيل ونقل ملكية" (BOOT) لمدة 15 عاماً بعد تاريخ التشغيل التجاري، وذلك عقب الموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، اتفاقية مع شركة غاز الحلفاية، وهي جزء من مجموعة "ربان السفينة"، المطوّر العراقي بقطاع الطاقة والنفط والغاز.

مشروع حقل "نهر بن عمر" هو مشروع متكامل يشمل تجميع وكبس ومعالجة الغاز واستخراج غاز البترول المسال، وفق المحسن الذي أشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة في العراق، إضافةً إلى بناء منصة بحرية في ميناء أم القصر لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.

حقل بن عمر هو حقل نفط وغاز عملاق يقع في محافظة البصرة، قرب شط العرب، ويبلغ احتياطي الحقل من النفط مليار برميل، ونحو 780 مليار متر مكعب من الغاز.