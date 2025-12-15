شركة عراقية تنجز حفر بئر نفطي بعمق أكثر من 2600 متر في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شركة الحفر العراقية، يوم الاثنين، عن نجاح أعمال حفر بئر نفطي في حقل الرميلة الشمالية بعمق بلغ 2606 أمتار.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، انجزت اعمال حفر البئر R-859 في حقل الرميلة الشمالية لصالح شركة هاليبرتون باستخدام جهاز الحفر IDC-59 وبعمق بلغ 2606 مترا ضمن البرنامج التشغيلي المعتمد".

وقال المدير العام للشركة حسن محمد حسن، وفقا للبيان أن "هذا الانجاز يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الشركة في مواقع العمل المختلفة، ويعكس الجهود المتواصلة للكوادر الوطنية في تنفيذ عمليات الحفر بكفاءة عالية".

وأكد أن "الشركة مستمرة في دعم خطط تطوير الحقول النفطية وتعزيز الطاقات الانتاجية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة والبرنامج الزمني المحدد".