شركة عراقية تعلن فشل "أول عملية تصدير" لها وتسرد الأسباب

شفق نيوز / كشف مدير عام شركة أور للصناعات الكهربائية في محافظة ذي قار، حيدر سهر، يوم السبت، عن فشل أول عملية تصدير للشركة، بسبب وزارة التجارة.

وذكر سهر، لوكالة شفق نيوز، أن "شركة أور سبق وأن أعلنت عن قرب تصدير أول منتجاتها إلى سوريا، لكن في الحقيقة المنتج تم تصنيعه من 6 أشهر وموجود في مخازن الشركة، بسبب عدم سماح وزارة التجارة بتصديره".

وأضاف أن "اتفاق التصدير مع الشركة السورية، كان بواقع 25 طن من مقاطع الألمنيوم المصنعة داخل الشركة في أول وجبة، وبعدها يتم إرسال ألف طن كعقد ثاني مع الشركة".

وأوضح سهر، أن "الجانب السوري دفع مبلغ الدفعة الأولى من العقد منذ أشهر عدة، و بالعملة الصعبة وهو يحاول في الوقت الحالي إخراج المواد عن طريق إقليم كوردستان، بسبب عدم وجود إجراءات معقدة في عملية التصدير لهم، فيما تراجع عن توقيع عقد استيراد ألف طن من مقاطع الألمنيوم".

ولفت إلى أن "حجة وزارة التجارة بعدم السماح بتصدير هذه المقاطع، هو أنها مواد أولية خام ومجلس الوزراء يمنع تصدير هذه المواد"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً كون الشركة مختصة بتصنيع هذه المواد التي أساسها مادة الألمنيوم".