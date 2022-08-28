شركة عراقية تشتري محطة كهربائية رومانية وتخطط لاستثمار بمليار يورو

شفق نيوز/ اشترت شركة Mass Group العراقية، محطة طاقة رومانية (Mintia TPP) مقابل 91 مليون يورو، وتخطط لاستثمار مليار يورو في المحطة.

و بحسب صحيفة سي نيوز (See News) اشترت مجموعة ماس القابضة العراقية في رومانيا محطة مينتيا الحرارية الرومانية (TPP) من مجمع هونيدوارا للطاقة (CEH) مقابل 91.2 مليون يورو (91 مليون دولار) في مزاد علني، فيما اشار خبير إداري قضائي في الشركة انه سيتم استثمار مليار يورو في المصنع في السنوات المقبلة.

ونظرًا لأن CEH مملوكة للدولة ، فقد فرضت وزارة الطاقة الرومانية شروطًا معينة على الشركة، ومنها ان تلتزم الشركة بإنشاء قدرة طاقة جديدة لا تقل عن 1290 ميغاواط في الساعة بحلول 31 ديسمبر كانون الاول 2026 ، منها 800 ميغاواط في الساعة يجب الحصول عليها من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس القابضة أحمد إسماعيل صالح "ستبلغ الاستثمارات في تحديث وتطوير مصنع مينتيا في السنوات القادمة أكثر من مليار يورو ، من أجل تطوير الطاقة الإنتاجية والتكيف مع المعايير الأوروبية الجديدة فيما يتعلق بالانتقال إلى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة ، والتي سوف إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وتقع محطة مينتيا الحرارية لتوليد الكهرباء على بعد 9 كم من مدينة ديفا في وسط غرب رومانيا. يوجد بالمحطة حاليًا خمس كتل طاقة لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية التي تعمل بالغلايات البخارية.

ودخلت محطة الطاقة الحرارية في حالة إفلاس في العام 2019 وكانت قيد الصيانة منذ صيف العام 2021 ، في ظل عدم وجود الاستثمارات اللازمة لجعلها متوافقة مع المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي.

وتأسست مجموعة ماس القابضة عام 1995 ، وهي شركة عراقية مسجلة في جزر كايمان / المملكة المتحدة ومقرها الرئيسي في عمان ، الأردن. تركز الشركة القابضة على توليد الطاقة وإنتاج الأسمنت. وإنتاج الحديد والصلب.