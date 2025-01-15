شركة عالمية تتبرع للعراق بدراسة جدوى لإيصال الطاقة الشمسية لكل منزل

شفق نيوز/ أعلن شركة "UGT" للطاقة المتجددة والنظيفة، يوم الأربعاء، عن استعدادها للتبرع بدراسة جدوى للحكومة العراقية لإيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، ممثلي شركة "UGT" المتخصصة بالطاقة المتجددة والنظيفة.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض أهم مشاريع الشركة المتوزعة في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، وآفاق التعاون مع العراق في مجال تخصصها، لاسيما وأن الحكومة مهتمة بموضوع استثمار الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن برامجها الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتبرعت الشركة بتقديم دراسة جدوى للحكومة من أجل إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل، بجانب عملها الحالي الخاص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ديالى العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.