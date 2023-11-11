شركة صينية بدلاً من الأميركية "إكسون موبيل" لتشغيل حقل نفطي عراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن توقيع اتفاق تسوية مع شركة عملاق الطاقة الأميركية "إكسون موبيل" لوضع اللمسات النهائية لخروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي، فيما تم الإعلان عن السماح لشركة "بتروجاين" الصينية بأن تكون المشغل الرئيسي للحقل.

وقال معاون مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول النفطية وجولات التراخيص، حسن محمد، إنه تمت دراسة اتفاقية التسوية من جانب وزارة النفط وشركة نفط البصرة، وتم التوصل إلى أن الخيار الأفضل هو أن تصبح "بتروجاين" المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 1، طبقاً لما نقلته عنه وكالة "رويترز".

وتبعاً لذلك، فإن "يتروجاين" سوف تمتلك الحصة الأكبر في الحقل بعد رحيل "إكسون موبيل" التي كانت تمتلك حصة تبلغ 22.7 % في حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق في العراق، الذي تبلغ طاقته 550 ألف برميل يومياً.

وقال المسؤول العراقي، إنه تم كذلك التوقيع على "اتفاقية بيع" تنظم الأمور المالية لاستكمال عملية الاستحواذ على حصة "إكسون موبيل" في حقل غرب القرنة 1 النفطي من قبل شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.

كما كشف عن أن اتفاق البيع يتضمن التزاماً بحل مسألة قيمة الضريبة التي يتعين على "إكسون موبيل" أن تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل خلال محادثات إضافية.

وفيما يخص "مسألة الضريبة"، أوضح أنها لم تحل بعد "واستناداً إلى اتفاقية البيع هناك خياران؛ إما التوصل إلى اتفاق تسوية حول الضريبة أو اللجوء إلى التحكيم".

يشار إلى أنه في العام الماضي، اشترت شركة "برتامينا" الإندونيسية المملوكة للدولة، 10% من حصة "إكسون موبيل" في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، مما رفع حصتها إلى 20%، في حين اشترت شركة "نفط البصرة" 22.7 % من الحقل.

وبعد خروج "إكسون موبيل" من غرب القرنة 1 لن يكون للشركة أي وجود في قطاع الطاقة العراقي، بحسب مسؤولين في شركة نفط البصرة.