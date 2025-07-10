شركة "شل" تؤكد حرصها على تطوير استثمار الغاز في البصرة

شفق نيوز - بغداد

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية ريتشارد هاو، يوم الخميس، حرص الشركة على تطوير استثمار الغاز في الحقول النفطية بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة والفرص الاستثمارية للمساهمة بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

بدوره اشار السوداني إلى قيام الحكومة بتسخير كل الإمكانيات والجهود لتنفيذ المشاريع الكبرى في ضوء العقود المبرمة مع شركات عالمية، خصوصاً المتعلق منها باستثمار الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجه.

وأكد تقارب طروحات شركة شل في مجال تطوير وإصلاح القطاع النفطي مع رؤية الحكومة وخططها، لافتاً إلى انفتاح الحكومة على التعاون مع جميع الشركات التي تمتلك التقنيات والخبرة والكفاءة، من أجل تنفيذ المشاريع المهمة لتطوير قطاع الطاقة وتحديث بنيته التحتية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل أنّ العراق بيئة ناضجة للاستثمار، مشدداً على حرص شركته لتطوير استثمار الغاز من البصرة، وكذلك مشاريع تطوير الرقع الاستكشافية في ذي قار والمنطقة الغربية، بما يعزز ويرفع مستوى إنتاج الطاقة في العراق.