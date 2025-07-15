شركة سيارات عملاقة تتكبد خسائر تقدر بـ 1.2 مليار دولار

شفق نيوز- واشنطن

قالت شركة فولفو، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية والتأخيرات في إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية تكبد الشركة خسائر كبيرة، فيما توقعت أن الخسائر تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وذكرت شركة صناعة السيارات، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، فإن الشركة غير قادرة حاليا على بيع سيارة فولفو إي-إس-90 بشكل مربح في الولايات المتحدة، في حين تتعرض هوامش إي-إس-90 أيضا لضغوط في أوروبا للسبب نفسه".

وأشارت الشركة، بحسب البيان: "أننا قمنا بإعادة تقييم افتراضات حجم المبيعات لهاتين السيارتين وسيتعين علينا تحمل كلفة انخفاض القيمة غير النقدية"، مؤكدة تسجيل انخفاض القيمة غير النقدية لمرة واحدة بقيمة 11.4 مليار كرونة سويدية (1.2 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2025.

وكانت شركة فولفو للسيارات المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، تخطط لبيع سيارتها الفاخرة إي-إس-90 في الولايات المتحدة اعتباراً من العام المقبل بسعر يبدأ عند مستوى 75 ألف دولار تقريباً.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق من العام الجاري، أنها ستلغي 3000 وظيفة، أي ما يقرب من 15 بالمئة من قوتها العاملة، ونحو نصف تلك الوظائف الملغاة في السويد.