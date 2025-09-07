شركة "سومو": العقوبات الامريكية لا تستهدف تصدير العراق للنفط

شفق نيوز - بغداد

اعتبر المدير العام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، يوم الأحد، أن العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة لا تستهدف صادرات البلاد للخام "لا من قريب ولا من بعيد".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، فرض عقوبات على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي، مؤكدة ان الشبكة يديرها رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد".

وردا على ذلك قال الشطري في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية لا تُعنى بالموانئ وتصدير النفط، انما هي ترتبط باشخاص يمتلكون شركات خاصة وناقلات معنية، وهذه ليست لها علاقة بالعمل شركة تسويق النفط لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف "نحن ملتزمون بالتعليمات والقرارات كافة لحماية الثروات العراقية".

وذكرت وزارة الخزانة الامريكية ببيان في حينها أن "شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات مقنعا أو ممزوجا بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت وفقا للبيان: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة سفن متهمة بالتورط في تسليم النفط الإيراني سراً، مما أدى إلى تكثيف الضغوط على "أسطول الظل" الإيراني، على حد قولها.

وفي وقت سابق صرح وزير النفط العراقي في لقاء متلفز، أن إيران زورت وثائق شاحنات نفط مستخدمة اسم العراق لتصدير النفط، مؤكدا أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن بعدم مسؤوليتها عن هذه الشحنات وأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب جميع شاحناتها عن طريق الأقمار الصناعية.