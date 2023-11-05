شركة أسمنت سعودية تستثمر قرابة 150 مليون دولار لإنشاء خط إنتاج في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الشمالية" السعودية، اليوم الأحد، أنها وقّعت عقدا مع شركة "كيه إتش دي" (KHD) الألمانية لإنشاء مصنع للأسمنت في العراق بتكلفة مالية تصل إلى 139 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول"، إنها وقّعت مع "كيه إتش دي" عقداً لإنشاء المصنع البالغة طاقته الإنتاجية 1.32 مليون طن سنوياً.

وأضافت أن مدة العقد 16 شهراً، ويُتوقع أن يظهر أثره المالي على نتائج "أسمنت المنطقة الشمالية" في النصف الثاني من العام 2025.

تعمل شركة "أسمنت الشمالية" في إنتاج الأسمنت بأنواعه، إضافة إلى إدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء، بما في ذلك استيرادها وتصديرها إلى الخارج. وتتوزع أعمال الشركة في السعودية والأدرن والعراق، حيث تملك 100% بشكل مباشر وغير مباشر من أسهم "أسمنت الشمالية" في الأردن، و100% من أسهم شركة "أم قصر الشمالية لصناعة الأسمنت" في العراق، إضافة إلى 6 شركات في الإمارات يتركز نشاطها الرئيسي في التملك في شركتي الأسمنت المذكورتين في الأردن والعراق.

بحسب القوائم المالية لشركة "أسمنت الشمالية" السعودية لعام 2022، بلغت قيمة إيرادات شركتها التابعة في العراق 34.4 مليون دولار مقابل نحو 30 مليوناً في 2021، في حين سجلت صافي ربح قدره 1.2 مليون دولار مقارنة بنحو مليوني دولار في 2021.