شركة سعودية توقّع عقداً لتسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة "ميار" القابضة عن قيام احدى شركاتها التابعة" شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة "GEEC"، يوم الأربعاء، توقيع عقد وكالة حصرية مع شركة نقطة المنتصف للتجارة العامة والتوكيلات التجارية "MidPoint Co Ltd"، في جمهورية العراق لتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات الشركة من المصاعد والسلالم الكهربائية وذلك بعقد حصري لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت "ميار" القابضة في بيان اليوم على موقع "تداول" السعودي أن، شركة نقطة المنتصف للتجارة العامة والتوكيلات التجارية "MidPoint Co Ltd"، تقوم بتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة من المصاعد والسلالم الكهربائية في جميع مناطق جمهورية العراق.