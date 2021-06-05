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شركة روسية تستهدف إنتاج 30 ألف برميل يوميا من حقل نفطي عراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-05T08:03:36+0000
شركة روسية تستهدف إنتاج 30 ألف برميل يوميا من حقل نفطي عراقي

شفق نيوز / أعلنت شركة لوك أويل الروسية، يوم السبت، عزمها إنتاج 30 ألف برميل يوميا، من حقل أريدو النفطي في محافظة المثنى جنوب غربي العراق.

وقال رئيس الشركة، فاغيت ألكبيروف، إن "الشركة تتباحث مع العراق حاليًا لتطوير حقل أريدو الذي اكتشف عام 2017"، معربا عن امله في "التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال العام الحالي".

وأضاف ألكبيروف، أن "الشركة تتطلع إلى إنتاج 30 ألف برميل يوميًا من الحقل العراقي الجديد"، مشيرا إلى أن "الحقل يحتاج تطويره لنحو 18 شهرًا لإعداده وتحضيره قبل البدء بالإنتاج فيه".

ويقع حقل اريدو النفطي كحقل مشترك بين محافظتي ذي قار والمثنى، وتم اكتشافه ضمن جولة التراخيص النفطية العاشرة، وبمساحة تصل إلى تسعة آلاف متر مربع، وأظهرت النتائج الأولية احتوائه على أكثر من 11 مليار برميل بكلفة إنتاج جيدة.

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