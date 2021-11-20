شركة روسية تباشر بتشغيل معامل الزجاج والحراريات في الأنبار

شفق نيوز/ أكد مدير عام شركة الزجاج والحراريات في محافظة الأنبار فؤاد حماد عنيزي، اليوم السبت، قرب المباشرة بتأهيل وتشغيل المعامل العائدة للشركة في الأنبار، وذلك بعد إبرام اتفاقيات مع إحدى الشركات الروسية المستثمرة.

وقال عنيزي لوكالة شفق نيوز، إن "للشركة ثلاثة معامل في الأنبار، الأول هو معمل الزجاج في مدينة الرمادي ( مركز المحافظة )، والثاني معمل السيراميك ويقع في الرمادي أيضاً، اما الثالث هو معمل الحراريات، ويقع في مدينة الكرمة ( شرقي الأنبار )"، موضحاً أن "عدد منتسبي الشركة، يبلغ 2074 موظفاً، موزعين على المواقع الثلاثة".

واردف، بأنه "تمت المباشرة بتأهيل المعامل الثلاثة، مطلع عام 2008، وفق التكنلوجيا الحديثة، وعلى ضوء الخطة الاستثمارية، وبتمويل الحكومة آنذاك، إلا أن سيطرة تنظيم داعش على الأنبار عام 2014، حالت دون إنجاز العمل، كما تعرضت المعامل إلى الدمار، نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش".

وتابع، عنيزي بالقول "بعد تحرير الأنبار من التنظيم، سعينا بالبحث عن فرص لإعادة تأهيل معامل الشركة، بتمويل من الحكومة، ولكن سوء الوضع المالي للبلد، حال دون ذلك، مما اضطرنا إلى اللجوء لعرض المعامل للاستثمار، وذلك بتوجيه من السلطات العليا".

وأضاف، بأن "بعد الإعلان عن عرض المعامل للاستثمار، تم استقطاب أربعة عروض، وبعد الدراسة والتحليل والمفاضلة، رسينا باتجاه إحدى الشركات الروسية، لإعادة تأهيل وتحديث واستثمار المعامل".

واكد مدير عام شركة الزجاج والحراريات، بأن "ستعمل الشركة المستثمرة على إعادة تأهيل سبعة مشاريع إنتاجية، أربعة منها في معمل الزجاج، والثلاثة الأخرى في معامل السيراميك، وسيتم المباشرة بتأهيل هذه المشاريع، بعد وصول الوفد الروسي إلى الأنبار، يوم الاثنين القادم، وذلك من أجل استكمال كافة إجراءات التعاقد، وتوقيع منحة العقد، واستلام المواقع".

وكشف عنيزي، بالقول "بموجب العقد، الذي سيتم توقيعه مع الشركة الروسية المستثمرة، فسيتم خلال اول خمسة أشهر، تشغيل معمل الأدوات الصحية، وبعد ثمانية أشهر، يتم تشغيل معمل الألواح الزجاجية، وبعد سنة واحدة، يتم تشغيل معمل القناني الطبية، وبعد سنة ونصف، سيتم تشغيل معلمين آخرين، وبعد سنتين وشهر واحد، يتم تشغيل معمل الزجاج السطح".

ولفت الى "احتواء المناطق الصحراوية في الأنبار، على المواد الأولية لهذه الصناعات، يميز الشركة عن غيرها، وبموجب العقد الاستثماري، فسيتم تأهيل وتشغيل كافة هذه المعامل، وتشغيل كافة الأيدي العاملة المتوفرة لدى الشركة، وتأمن رواتبهم من المردود المالي والشركة المستثمرة، كما سيساهم ذلك بخلق فرصة عمل للأيدي العاطلة عن العمل في الأنبار، وذلك من خلال أعمال نقل المواد الأولية والوقود وغيرها"، مختتماً حديثه، بأن "المعامل ستساهم بعد تشغيلها بسد حاجة البلد من المنتجات الزجاجية والسيراميك".