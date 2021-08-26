شركة روسية بصدد استثمار معمل شملته "مؤامرة" هدم اقتصاد العراق

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الرمادي، مركز محافظة الانبار، ابراهيم العوسج، يوم الخميس، عن إقناع شركة روسية لإعادة تأهيل أحد المعامل الصناعية المهمة في المحافظة، مشيرا الى ان جميع المعامل الحكومية في الانبار متوقفة عن العمل.

وقال العوسج لوكالة شفق نيوز، إن "معمل الزجاج والسيراميك في الانبار، هو احد من المعامل التي شملتها المؤامرة الدولية لهدم العملية السياسية في العراق، ومن ثم إيقاف العملية الاقتصادية لغرض الاعتماد الأساسي على الاستيرادات الخارجية".

واضاف "لذا نحن كمحافظة بعد عملية إعادة الإعمار، ضغطنا بشكل كبير جداً على وزارة الصناعة والمعادن لإعادة تأهيله".

وأكد العوسج "وصلنا إلى نتائج متقدمة مع إحدى الشركات الروسية لغرض المباشرة بتأهيل المعمل، ونحن بانتظار توقيعهم النهائي مع وزارة الصناعة، لغرض المباشرة بافتتاحه، ونرجو أن يعود بالنفع على الرمادي بشكل خاص والمحافظة بشكل عام".

وبين أن "محافظة الأنبار لا يوجد فيها سوى معامل، الفوسفات، وإسمنت القائم، وإسمنت كبيسة، والزجاج ومعمل السيراميك، وجميعها متوقفة بشكل كامل باستثناء معمل إسمنت كبيسة، فهو يعمل بطاقة 50%، ومعمل الفوسفات ما زال مدمراً وهناك نية لإبقائه هكذا إلى ما لا نهاية".

وتابع بالقول "كذلك معمل إسمنت القائم تمت سرقة كل محتوياته من قبل جهات محددة ومعروفة أثناء دخول داعش وبعد داعش أيضاً، ومعمل الزجاج والسيراميك نعمل جاهدين على إعادة إعماره وتأهيله".

وشدد العوسج على أن "هذه كل المعامل الموجودة في المحافظة، عدا ذلك فإن الحكومة المحلية أو المركزية لا تملك أي معامل أخرى صغيرة أو متوسطة أو كبيرة عدا معمل الزجاج والسيراميك في الرمادي".