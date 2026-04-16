شركة دولية: حرب الشرق الأوسط ستترك آثاراً على سوق الطاقة لسنوات عدة

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة "سانتوس" للطاقة الأسترالية، يوم الخميس، أن تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الأسواق العالمية ستستمر لسنوات عدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، كيث سبنس، إن ​الصراع في الشرق الأوسط ‌قلب أسواق الطاقة رأساً على عقب، مع توقعات بأن تستمر ​آثاره لسنوات.

وأشار إلى أن مسارات شحن ⁠الغاز الطبيعي المسال الخاصة ​بالشركة بعيدة تماماً عن الممرات ​عالية المخاطر.

ولفت سبنس إلى أن "​الاضطرابات في مضيق هرمز ​والهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة ‌لم ⁠تؤد إلا لإبراز الميزة الإستراتيجية للغاز الطبيعي المسال الأسترالي لشركائنا في منطقة آسيا ​والمحيط الهادي".

وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من صادرات الطاقة العالمية، رداً على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، قبل الإعلان عن هدنة مؤقتة بين طهران وواشنطن في 8 نيسان/ أبريل الجاري.

كما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على إيران بدأ يوم الاثنين 14 نيسان/ أبريل الجاري، في محاولة إجبار طهران على فتح مضيق هرمز والسماح للسفن بالمرور.