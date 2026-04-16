شركة دولية: حرب الشرق الأوسط ستترك آثاراً على سوق الطاقة لسنوات عدة
شفق نيوز- متابعة
أعلنت شركة "سانتوس" للطاقة الأسترالية، يوم الخميس، أن تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الأسواق العالمية ستستمر لسنوات عدة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، كيث سبنس، إن الصراع في الشرق الأوسط قلب أسواق الطاقة رأساً على عقب، مع توقعات بأن تستمر آثاره لسنوات.
وأشار إلى أن مسارات شحن الغاز الطبيعي المسال الخاصة بالشركة بعيدة تماماً عن الممرات عالية المخاطر.
ولفت سبنس إلى أن "الاضطرابات في مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة لم تؤد إلا لإبراز الميزة الإستراتيجية للغاز الطبيعي المسال الأسترالي لشركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادي".
وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من صادرات الطاقة العالمية، رداً على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، قبل الإعلان عن هدنة مؤقتة بين طهران وواشنطن في 8 نيسان/ أبريل الجاري.
كما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على إيران بدأ يوم الاثنين 14 نيسان/ أبريل الجاري، في محاولة إجبار طهران على فتح مضيق هرمز والسماح للسفن بالمرور.