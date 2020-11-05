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شركة دايو تتراجع عن بناء ميناء الفاو وتطالب بمبالغ اضافية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-05T07:59:42+0000
شركة دايو تتراجع عن بناء ميناء الفاو وتطالب بمبالغ اضافية
شركة دايو تتراجع عن بناء ميناء الفاو وتطالب بمبالغ اضافية

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