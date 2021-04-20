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شركة دانة غاز تتسلم 53 مليون دولار نتيجة عملياتها في إقليم كردستان العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-20T07:05:22+0000
شركة دانة غاز تتسلم 53 مليون دولار نتيجة عملياتها في إقليم كردستان العراق

شفق نيوز/ أعلنت “دانة غاز أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء انها تسلمت 53 مليون دولار نتيجة عملياتها في إقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "شركة “بيرل بتروليوم المحدودة” (بيرل بتروليوم) تسلمت مبلغ 151 مليون دولار أمريكي (553 مليون درهم إماراتي) من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كوردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن"، مبينة ان"حكومة إقليم كوردستان تقوم بسداد المبالغ المستحقة بشكل كامل وفي موعد الاستحقاق".

واضافت الشركة التي تمتلك دانة غاز 35% من أسهم “بيرل بتروليوم”، انها "استلمت حتى الآن 53 مليون دولار أمريكي (194 مليون درهم إماراتي)، ومن إجمالي دفعاتها المستلمة هذا العام، مبينة عن" انخفاض مستحقات "بيرل بتروليوم" المتأخرة من إقليم كردستان العراق لتصل إلى 42 مليون دولار أمريكي وذلك بعد سداد آخر دفعة".

وتوقعت الشركة أن "تتم تسوية جميع المستحقات المتأخرة خلال الربع الثالث من العام الحالي".

واوضحت الشركة ان "إقليم كردستان العراق شهد قفزة إنتاجية كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2020 بفضل أعمال توسعة محطة خورمور التي تم الانتهاء منها في يوليو الماضي، ونتيجة لذلك واصلت دانة غاز\ تسجيل أداء تشغيلي قوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021، حيث ارتفع إنتاجها من الغاز في الإقليم بنسبة 12%، بمعدل 439 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في الربع الأول، مقارنةً بـ 391 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في نفس الفترة من العام الماضي".

واشارت الى ان "هذا الارتفاع ساهم في زيادة إجمالي إنتاج المجموعة بنسبة 9% ليصل إلى 35,300 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2021 مقابل 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2020".

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