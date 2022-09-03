شركة تؤمن 70% من كهرباء الصين تخوض مباحثات لإنشاء محطة كهرباء حرارية في العراق

شفق نيوز/ عقد محافظُ البصرة "أسعد عبد الأمير العيدانيّ"، اليوم السبت، اجتماعاً مع الوفد الصينيّ الممثل عن شركة "شنغهاي" الصينية للتباحث حول إنشاء محطة الفاو الحرارية لإنتاج الكهرباء بطاقة 3000 ميغاواط.

وانعقد الاجتماع بحضور النائب الأول للمحافظ "محمد طاهر التميميّ"، ومديري بعض الدوائر الخدميّة، للتباحث حول إنشاء محطة الفاو الحرارية، وتفعيل مذكرة تفاهم.

وقال العيدانيّ خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ مشترك، إنه "كان لدينا مباحثات سابقة مع شركة "شنغهاي" الصينية، وتوقفت بسبب وباء كورونا، و اليوم نعيدها مع هذه الشركة لإنشاء محطة حرارية في الفاو ممكن التي ستعالج كثير من المشاكل وعلى رأسها أزمة المياه الصالحة للاستخدام البشري"، مؤكداً أن"الحكومة المحلية للبصرة ماضية بهذا المشروع حتى مع الحكومات المركزية الجديدة القادمة للبلد".

من جانبه قال التميميّ، إن"المشروع سيعمل بطاقة 3000 ميغاواط، وسيقوم بإنتاج 1,250,000 ألف متر مكعب يومياً من الماء النقي الذي سيكفي 5 ملايين مواطن، مبيناً أن "الشركة استعرضت خلال الاجتماع مشاريعها الحيوية التي نفذتها في دول عدة".

كما أشار إلى أن" توليد الكهرباء في البصرة وصل اليوم قرابة 5400 ميغاواط، وهذه المحطة الحرارية حال إنجازها سترفع كمية انتاج الطاقة الكهربائية، ومن خلالها ستستقر المنظومة الكهربائية في البصرة وبقية المحافظات الجنوبية".

إلى ذلك ذكر المدير الاقليمي لمجموعة شنغهاي في العراق احمد عبد اللطيف، خلال المؤتمر، ان الشركة مملوكة للحكومة الصينية وتمثل اكبر قاعدة لصناعة معدات الطاقة الكهربائية فيه ،منوها إلى أن قيمة التبادل التجاري للشركة يبلغ ٥٠ مليار دولار سنويا.

واضاف ان الشبكة الكهربائية في الصين تبلغ مليون ومئتين ميغا واط، ٧٠% منها من تنفيذ شركة شنغهاي اليكترك.

وتابع عبد اللطيف بالقول إن الشركة تمتلك اكثر من ٧٠٠ الف مهندس وقادرة على تنفيذ المشروع في الفترة المحددة.