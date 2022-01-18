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شركة تكرير هندية ترفع وارداتها من نفط العراق 45% في 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T06:14:18+0000
شركة تكرير هندية ترفع وارداتها من نفط العراق 45% في 2022

شفق نيوز/ قالت مصادر مطلعة إن شركة هندوستان بتروليوم كورب لتكرير البترول التابعة للدولة في الهند ستزيد مشترياتها من النفط العراقي بنسبة 45% هذا العام لتغطية قدرات التكرير الإضافية.

وذكرت وكالة رويترز وفقا للمصادر أن الشركة ستستورد 3.2 مليون طن، أي حوالي 64 ألف برميل يومياً من العراق هذا العام ارتفاعاً من 44 ألفاً في 2021.

والعراق هو أبرز موردي النفط للهند، وسيؤدي قرار الشركة الهندية إلى تعزيز وضعه في أسواق الهند.

وسيتمكن العراق باعتباره ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من زيادة صادراته بما يصل إلى 250 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من العام بعد استكمال إنشاء محطات للضخ بموانئ على الخليج.

وفي العام الماضي قال إم.كيه. سورانا رئيس شركة هندوستان بتروليوم إن واردات الشركة من النفط الخام عالي الكبريت ستزداد بعد توسعة قدرة مصفاتها في فيزاج من 166 ألف برميل يومياً إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول مارس/ اذار المقبل.

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