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شركة تكرير هندية ترفع إمدادات نفط العراق لتعويض التخفيضات في المكسيك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-09T06:39:05+0000
شركة تكرير هندية ترفع إمدادات نفط العراق لتعويض التخفيضات في المكسيك

شفق نيوز/ تعتزم مؤسسة النفط الهندية (IOC.NS)، أكبر شركة تكرير في البلاد، زيادة مشترياتها من النفط الخام من العراق بنسبة 11.5٪ في عام 2022 إلى 390 ألف برميل يوميًا لتعويض النقص في المكسيك وخفض محتمل للإمدادات من الكويت.

ويعد العراق أكبر مورد للنفط للهند الذي يعتبر الأخير ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ومن المقرر أن ترتفع حصته في السوق هناك حيث ستشتري شركة تكرير أخرى هندوستان بتروليوم كوربوريشن (HPCL.NS) المزيد من النفط الخام من الدولة الشرق أوسطية.

وقالت مصادر نفطية لرويترز إن "الشركات الهندية لجأت إلى شراء كميات أكبر من العراق حيث تكبح المكسيك الإمدادات مع افتتاح مصفاة جديدة، فيما تتوقع المصافي التكرير الهندية أيضا خفض إمدادات النفط من الكويت في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان حيث تهدف الكويت إلى بدء مصفاة الزور البالغة 615 ألف برميل يوميا هذا العام".

في العام الماضي، وقعت الكويت مبدئيًا عقد توريد نفط مدته تسعة أشهر مع مصافي هندية، لكنها مددت العقد في وقت لاحق لمدة ثلاثة أشهر حتى آذار 2022 بسبب التأخير في تشغيل مصفاة الزور.

قال مصدر نفطي عراقي إن العراق ، باعتباره ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، سيكون قادرا على زيادة الصادرات بما يصل إلى 250 ألف برميل يوميا من الربع الثاني بعد الانتهاء من تركيب محطات الضخ في موانئه الخليجية.

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