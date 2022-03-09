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شركة تسويق النفط العراقية تعلن موقفاً بشأن نقص إمدادات الطاقة عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T19:49:57+0000
شركة تسويق النفط العراقية تعلن موقفاً بشأن نقص إمدادات الطاقة عالمياً

شفق نيوز/ أكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الأربعاء، أن الزيادات المبرمجة من اوبك+ كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الامدادات.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لما يمر به السوق العالمي اليوم من مستجدات ومتغيرات خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام، يعتقد العراق ان مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية (Supply) يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي (Demand)".

وتابعت أن "الزيادات المبرمجة من اوبك+ كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الامدادات".

ولفتت "سومو" إلى أن "العراق يمتلك طاقة انتاجية وتصديرية اضافية تقدر بـ6‎% الا انها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق".

وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الأزمة في أوكرانيا.

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