"ترياكي أغرو" تتحدث عن "شراكة استراتيجية" لتطوير الزراعة المستدامة بالعراق

شفق نيوز/ قالت شركة "ترياكي أغرو"، التركية، يوم الثلاثاء، إنها أبرمت شراكة استراتيجية جديدة مع "الصندوق العراقي للتنمية".

وأمس الإثنين، 22 أبريل 2024، تمّ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في العاصمة العراقية بغداد، بحضور ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إضافة إلى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وشركة "ترياكي أغرو" بحسب بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تطوير ودعم قطاع سلسلة التوريد الزراعية في العراق، الذي يتميّز بأراضيه الخصبة وإمكاناته التجارية العالية حيث لا تقتصر هذه الاتفاقية على توقيع مذكرة تفاهم فقط، بل إنها اصبحت تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، والتأمين الغذائي".

ووفقا للبيان؛ فإن شركة "ترياكي أغرو" ستقوم بنقل خبرتها الدولية في مجال سلاسل التوريد الزراعية، والتي اكتسبتها على مدار أكثر من 50 عامًا، إلى العراق من خلال إنشاء شركة قابضة زراعية (أغرو هولدينج).

وتابع البيان ، أن "شركة "ترياكي أغرو" تعمل في العراق منذ سنوات، وهي مستمرة في استثماراتها بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء معمل لتكسير فول الصويا ومخزن للذرة في ميناء أم قصر".

وبينت الشركة؛ أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال تأسيس شركة قابضة زراعية (أغرو هولدينج) ستضطلع باستثمارات رئيسية وتباشر عمليات واسعة النطاق في القطاع الزراعي العراقي. تهدف أغرو هولدينج إلى تحسين الأمن الغذائي العراقي بالنسبة للغذاء والأعلاف، مع التخطيط لاستخدام أكثر كفاءة للأراضي الزراعية، وزيادة الاكتفاء الذاتي للبلاد من السلع الزراعية.