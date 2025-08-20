شركة تركية توقع صفقة لتزويد العراق بالكهرباء

شفق نيوز - اسطنبول

أعلنت شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة، يوم الأربعاء، أنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الشركة في بيان إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لـ71 يوما.