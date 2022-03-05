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شركة تركية تقدم طلباً رسميا للاستثمار في الأراضي الزراعية ومشاريع الدواجن بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-05T15:17:57+0000
شركة تركية تقدم طلباً رسميا للاستثمار في الأراضي الزراعية ومشاريع الدواجن بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تلقيه طلبا من شركة "Acarsan Holding" التركية بالاستثمار في العراق، من خلال استثمار الاراضي الزراعية واقامة مشاريع الدواجن من بيض المائدة ولحوم بيضاء وما يرتبط بهما، فضلا عن مجال الاعلاف والبذور.

جاء ذلك، خلال استقباله وفدا من الشركة المذكورة، التي بينت ان رغبتها تكونت بعد الاجتماع الذي عقد مع الوزير منتصف شباط الماضي والذي اكد خلاله استعداده لتذليل الاجراءات كافة وصولا الى تشغيل المشاريع، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة العراقي.

يأتي هذا في وقت وجّه فيه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي يوم الخميس الثالث من شهر آذار/مارس الجاري بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان، أن هذا القرار جاء نتيجة وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات و الذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الإقليمي ومنها دول الخليج.

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