شركة آبل في المقدمة.. تعرف على أكبر الشركات لعام 2021

شفق نيوز/ خلال الوباء نمت بعض أكبر الشركات في العالم بينما تقلصت شركات أخرى.

وحسب مجلة Global Finance المتخصصة بتصنيف العالم قارنت بين تصنيفين من أشهر تصنيفات حجم الشركة مع قائمتها الخاصة لأفضل 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية لتقديم صورة شاملة عن الشركات العالمية العملاقة.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إنه اعتبارًا من 2 أغسطس 2021، بعد أيام فقط من الإعلان عن أرباح الربع الثاني، كان الفائز هو شركة Apple، شهدت الشركة نفسها عدة انتكاسات. خلعت مايكروسوفت عنها لفترة وجيزة باعتبارها المؤسسة الأكثر قيمة في العالم في عام 2018 ، وتغلبت أمازون على الشركتين في المرتبة الأولى في يناير 2019، ولم تدم هيمنة مايكروسوفت طويلاً، صعدت Apple إلى قمة الترتيب في حزيران من العام الماضي، حيث بقيت منذ ذلك الحين.

وبينت المجلة أنه "في حين أن معظم الشركات الأعلى قيمة في العالم هي شركات أمريكية، إلا أن هناك استثناءات قليلة تثبت هذه النقطة فقد قفزت شركة التكنولوجيا الصينية Tencent وشركة تصنيع الرقائق الدقيقة Taiwan Semiconductor إلى المراكز العشرة الأولى فقط في السنوات الأخيرة.