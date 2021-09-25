سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شركة بريطانية تقرُّ بالذنب في تهم الرشوة بمشاريع نفطية بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-25T06:52:15+0000
شركة بريطانية تقرُّ بالذنب في تهم الرشوة بمشاريع نفطية بالعراق

شفق نيوز/ قالت مجموعة خدمات النفط البريطانية "بتروفاك" إنها ستقر بالذنب في سبع تهم بالرشوة لتأمين مشاريع في العراق والسعودية والإمارات بين عامي 2012 و 2015 ، ووصفتها بأنها "فترة مؤسفة للغاية، مما رفع أسهمها بنسبة 25 ٪" .

وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن بعد أن وجهت إليها التهم رسميًا من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) ، مما رسم خطًا لتحقيق جنائي مدته أربع سنوات.

وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات للوكلاء للمساعدة في تأمين المشاريع تمت بين عامي 2011 و 2017 لكن جميع الموظفين المعنيين غادروا الشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري الشركة في بيان "كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك" ، مضيفًا أن "البرنامج الشامل لتجديد الشركة" قد أقره مكتب مكافحة الجرائم المنظمة".

وذكر "كانت بتروفاك تعيش في ظل الماضي ، لكنها اليوم مختلفة تمامًا ، حيث يمكن لأصحاب المصلحة التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل ، أينما نعمل".

ومن المتوقع أيضًا أن يُحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين ، الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشوة لتأمين عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك في الشرق الأوسط.

related

أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

Date: 2021-03-31 11:59:39
أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

Date: 2019-12-23 10:39:11
متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا

Date: 2021-08-09 08:19:40
العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا

بيانات: العراق يزيد من صادرات النفط ويضخ دون المستهدف من أوبك

Date: 2020-07-30 10:39:38
بيانات: العراق يزيد من صادرات النفط ويضخ دون المستهدف من أوبك

لجنة برلمانية تصارح الموظفين: إيرادات النفط لا تسد رواتب حزيران

Date: 2020-05-29 16:57:04
لجنة برلمانية تصارح الموظفين: إيرادات النفط لا تسد رواتب حزيران

ارقام صادمة.. منظمة دولية: العراق فقد 36 مليار دولار في 6 سنوات

Date: 2019-08-15 10:20:52
ارقام صادمة.. منظمة دولية: العراق فقد 36 مليار دولار في 6 سنوات

وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

Date: 2020-12-29 13:42:31
وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

الصين: التبادل التجاري مع العراق بلغ أكثر من 30 مليار دولار عام 2020

Date: 2021-05-05 09:55:26
الصين: التبادل التجاري مع العراق بلغ أكثر من 30 مليار دولار عام 2020