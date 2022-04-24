شركة برازيلية تستحصل تراخيص لتصدير الدجاج والديك الرومي الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة BRF البرازيلية للأغذية، انها استحصلت على تراخيص جديدة وتجديد لتراخيصها القديمة، وذلك لبيع منتجاتها من الدجاج والديك الرومي في السوق العراقية.

وقالت الشركة في بيان لها/ ان "معظم هذه التصاريح والتجديدات مخصصة لبيع الدواجن، لكن هناك بعض المصانع ستكون قادرة على تصدير لحوم الديك الرومي واللحوم المغطاة بالبقسماط – البانيه".

واضافت انها "حصلت على تراخيص وتجديدات لتراخيص ثمانية مصانع صرح لها بتصدير منتجاتها إلى العراق، خمس وحدات حصلت على تراخيص جديدة وثلاث وحدات تم تجديد تراخيصها"، مشيرة الى ان "معظم هذه التصاريح مخصصة لتصدير الدجاج، لكن هناك وحدتين ستتمكنان أيضًا من تصدير لحوم الديك الرومي واللحوم المغطاة بالبقسماط – البانيه، إلى العراق".

وطبقاً للمدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية الدولية لشركة BRF، لويز كارلوس تافاريس، فإن هذه القرارات تمثل عودة لعمليات التدقيق الأجنبية، التي تم تعليقها في الشركة لمدة 26 شهرًا بسبب جائحة كوفيد -19.

واشار تافاريس، الى ان "هذه المؤهلات تظهر قوة استراتيجيتنا في سوق الحلال، في وقت ألغت فيه العراق الحظر المفروض على واردات هذا النوع من المنتجات، والذي كان ساري المفعول منذ سبتمبر 2019"، لافتا الى ان "سوق الحلال يتكون من استهلاك المنتجات التي تحمل هذه الشهادة، أي المنتجات التي تم تصنيعها وفقًا للمتطلبات الإسلامية، الى جانب وجود عمال ومشرفين مسلمين".

وشركة BRF هي واحدة من أكبر شركات المواد الغذائية في العالم، وتنتشر منتجاتها في 117 دولة.

وتمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية مثل Sadia، Perdigão، و Qualy.