شركة امريكية ترفد شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بـ125 ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت "جنرال إلكتريك" يوم الاربعاء عن استكمال أعمال الصيانة في محطة كهرباء "القدس" والذي سيتضيف 125 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية لتلبية الطلب على الكهرباء بمزيد من الطاقة الموثوقة في العراق.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى الشكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا جوزيف أنيس في بيان اليوم ان المشروع الحالي في محطة القدس جاء ليعزز من النجاح المتميز الذي حققته "جنرال إلكتريك" في تنفيذ مختلف الأعمال في المحطة سابقاً،بما فيها تركيب وتشغيل التوربين الغازي من طراز 9E.03.

وبين ان هذه التقنية تتمتع بالقدرة على تشغيل حتى 50 نوعاً مختلفاً من الوقود، لتوفر بذلك مزيداً من المرونة لوزارة الكهرباء في تشغيل المحطة باستخدام أفضل مصدر اقتصادي متوفر للوقود، ومواصلة توليد الطاقة باستخدام أنواع الوقود السائلة في حال عدم توفر الغاز.