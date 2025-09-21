شركة امريكية تحذر: انخفاض سعر النفط قد تجبر العراق على تقليص الإنفاق

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

توقعت شركة S&P Global Commodity Insights الامريكية التي تُعنى بالطاقة ان انخفاض سعر النفط قد تجبر العراق على تقليص الإنفاق العام.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان ضعف توقعات أسعار النفط تؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة احتمالية تاجيل او الغاء مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الكبرى.

واضافت ان قلة الأسعار قد تُجبر الدول المنتجة للنفط، الأضعف ماليًا والأقل استقرارًا، مثل العراق، على تقليص الإنفاق، مما قد يزيد من مخاطر الصراعات ويهدد الاستقرار السياسي.

وانخفضت أسعار النفط الى 65 دولاراً للبرميل الواحد في حين يقدر حاجة العراق لسعر 95 دولاراً لمعادلة موازنته بدون عجز.