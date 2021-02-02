شركة امريكية باعت أكثر من 120 الف سيارة في العراق

شفق نيوز/ زار روب والر قنصل الولايات المتحدة العام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مقر وكالة شركة "جنرال موتورز" المعروفة اختصارا بـ(GM) لبيع السيارات للاطلاع على اعمالها ومناقشة اوضاعها عن كثب.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان الشركة منذ عام 2004 ولغاية الآن باعت أكثر من 120 الف سيارة من انواع (شوفرليت، وجي أم سي، وكاديلاك) في العراق.

وشركة جنرال موتورز General Motors Company والتي تُعرف بـ(GM) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في ديترويت، وتقوم بتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع المركبات وقطع غيار المركبات وبيع الخدمات المالية.