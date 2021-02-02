سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شركة امريكية باعت أكثر من 120 الف سيارة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-02T13:18:37+0000
شركة امريكية باعت أكثر من 120 الف سيارة في العراق

شفق نيوز/ زار روب والر قنصل الولايات المتحدة العام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مقر وكالة شركة "جنرال موتورز" المعروفة اختصارا بـ(GM) لبيع السيارات للاطلاع على اعمالها ومناقشة اوضاعها عن كثب.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان الشركة منذ عام 2004 ولغاية الآن باعت أكثر من 120 الف سيارة من انواع (شوفرليت، وجي أم سي، وكاديلاك) في العراق.

وشركة جنرال موتورز General Motors Company والتي تُعرف بـ(GM) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في ديترويت، وتقوم بتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع المركبات وقطع غيار المركبات وبيع الخدمات المالية.

related

أربيل أول محافظة تعمل على تغيير أنظمة سياراتها من البنزين للغاز

Date: 2019-06-19 23:15:50
أربيل أول محافظة تعمل على تغيير أنظمة سياراتها من البنزين للغاز

بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق

Date: 2020-12-06 11:05:15
بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق

تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

Date: 2020-07-14 14:55:09
تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

العراق يتقدم ستة مراكز بين الدول المصدرة لتركيا

Date: 2020-02-05 20:13:22
العراق يتقدم ستة مراكز بين الدول المصدرة لتركيا

مقترح برلماني بتخصيص نقود بدلا من الحصة التموينية

Date: 2020-09-26 11:20:41
مقترح برلماني بتخصيص نقود بدلا من الحصة التموينية

الرافدين يحدد آلية لحصول الموظفين على قرض 25 مليون دينار

Date: 2020-05-14 09:41:17
الرافدين يحدد آلية لحصول الموظفين على قرض 25 مليون دينار

صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر مرة أُخرى

Date: 2020-12-19 06:23:50
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر مرة أُخرى

العراق يحصل على ممر ثالث لعبور اجوائه من قبل شركات طيران بين اسيا واوربا

Date: 2019-09-13 21:22:07
العراق يحصل على ممر ثالث لعبور اجوائه من قبل شركات طيران بين اسيا واوربا