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شركة النفط العراقية تستحوذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-05T10:47:51+0000
شركة النفط العراقية تستحوذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1  الذي يعد أحد الحقول العملاقة.

وحصة شركة اكسون موبيل 32.7% في حقل غرب القرنة/ 1، ويعد حقل غرب القرنة واحداً من الحقول النفطية الكبيرة في العراق وجرى استخراج النفط منه في أول مرة عام 1973 وتفيد التقديرات بانه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.

ووقع العراق خلال العام 2010 عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية وتركزت تلك الحقول في غالبيتها على حقول الجنوب وكانت شركة اكسون احد الشركات التي فازت بعقد حقل غرب القرنة المرحلة الاول ضمن تحالف عدة شركات.

والشركاء الآخرون في الحقل هم إتوشو اليابانية (بنسبة 19.6%) وبرتامينا الإندونيسية (بنسبة 10%) والشركة العراقية الحكومية للتنقيب عن النفط (5%).

الا ان العراق رفض الصفقة واراد استبدال شركة اكسون موبيل بشركة امريكية اخرى لا تقل وزنا وثقلا عن الشركة الامريكية التي تسعى للخروج من الحقل او شراء شركة نفط البصرة حصتها.

 

 

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