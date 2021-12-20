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شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح بئر نفطي في كركوك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T05:16:01+0000
شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح بئر نفطي في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الاثنين، عن الانتهاء من استصلاح بئر نفطي في كركوك ضمن العقد المبرم لاستصلاح 10 ابار في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للوزارة باسم عبد الكريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت استصلاح البئر الاول (خباز / 39) ضمن العقد المبرم مع شركة نفط الشمال لاستصلاح 10 ابار في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك" ،مبينا ان "عمليات الاستصلاح تضمنت انزال صمامات السيطرة التحت سطحية (s.s.s..v) لاعادة تشغيل البئر والمحافظة عليه من العمليات التخريبية والارهابية". 

وأضاف عبدالكريم؛ ان "الشركة استخدمت جهاز الحفر IDC 206 ذي القدرة الحصانية 1500 HP في عمليات الاستصلاح"، مشيرا إلى أن "الشركة ستقوم باستخدام  جهاز اخر في نفس الحقل بالاتفاق مع شركة نفط الشمال  للاسراع في انجاز الاعمال المتبقية".

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