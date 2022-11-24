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شركات هندية وصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات النفط العراقية الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T10:44:16+0000
شركات هندية وصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات النفط العراقية الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، اليوم الخميس، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الاول".

وأضافت "سومو" أن "الشركات الامريكية جاءت ثانياً بواقع 4 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية والايطالية رابعا بعدد شركتين لكل واحد منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية - البريطانية) والتركية والروسية والمصرية والاماراتية والكويتية والاردنية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت "سومو" الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، مشيرة الى ان "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة هندوستان الهندية، وكوكاز الكورية، وبتروجاينة الصينية، واكسون موبيل الامريكية، وشل الهولندية البريطانية، وايني الإيطالية".

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