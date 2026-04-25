شركات نفط عالمية ترصد تباطؤاً في العراق وتتوقع موجة استثمار بعد الحرب

شفق نيوز- متابعة

رصدت شركتا SLB وBaker Hughes الأميركيتان تباطؤاً في النشاط النفطي داخل العراق خلال الربع الأول من عام 2026، فيما توقعتا ارتفاع الإنفاق العالمي على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط خلال المرحلة المقبلة بفعل تداعيات الحرب الإيرانية وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات الشركتين، والتي أظهرت أن العراق كان من بين الأسواق الأكثر تأثراً خلال الفترة الماضية نتيجة القيود الأمنية وتراجع بعض العمليات البحرية والإنتاجية.

وأشارت شركة SLB إلى أن الاضطرابات في العراق، إلى جانب قطر، أسهمت في انخفاض إيرادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا إلى نحو 2.69 مليار دولار، بتراجع سنوي تجاوز 10%.

من جانبها، سجلت Baker Hughes انخفاضاً أكبر في إيراداتها بالمنطقة بنسبة 19% لتصل إلى 1.15 مليار دولار، مؤكدة أن تعطل النشاط النفطي أثر بشكل مباشر على خدمات الحفر والمعدات وسلاسل التوريد، مع تباطؤ تنفيذ بعض المشاريع وتأجيل أخرى.

وترى الشركتان أن الحرب كشفت هشاشة الاعتماد العالمي على نفط الشرق الأوسط، في ظل توقف نحو 20% من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وانقطاع ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، ما يدفع الحكومات وشركات الطاقة إلى تسريع الاستثمار في حقول جديدة وتنويع مصادر الإنتاج خارج مناطق التوتر.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن يكون العراق من أبرز المستفيدين من موجة الإنفاق المقبلة، نظراً لامتلاكه احتياطيات نفطية كبيرة وتكاليف إنتاج منخفضة، إلى جانب حاجة الشركات العالمية لتعويض النقص في الإمدادات بسرعة. كما يُرجّح أن تتجه الشركات إلى توسيع أعمالها في العراق، ولا سيما في مجالات الحفر، وإعادة تأهيل الآبار، وتطوير البنى التحتية.