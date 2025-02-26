شركات من 50 دولة تتنافس على مشاريع الكهرباء في العراق (صور)
شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الأربعاء، عن
مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل 50 دولة في مؤتمر الطاقة المتجددة، الذي يُقام على
معرض بغداد الدولي للفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.
وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يمثل فرصة مهمة أمام
الشركات المحلية والعالمية للاطلاع على مشاريع وزارة الكهرباء في قطاع الطاقة
المتجددة، وتقديم عروضها الاستثمارية لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في العراق".
وأضاف موسى، أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تنويع مصادر الغاز
والطاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقّعت في وقت سابق عقوداً مع شركات
عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ضمن خططها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
وأشار موسى، إلى "تحويل 536 مبنى حكومياً للعمل بمنظومات الطاقة
الشمسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وتعزيز
استدامة الطاقة في البلاد".
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل،
إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من
الطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.