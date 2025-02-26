شركات من 50 دولة تتنافس على مشاريع الكهرباء في العراق (صور)

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الأربعاء، عن مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل 50 دولة في مؤتمر الطاقة المتجددة، الذي يُقام على معرض بغداد الدولي للفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المحلية والعالمية للاطلاع على مشاريع وزارة الكهرباء في قطاع الطاقة المتجددة، وتقديم عروضها الاستثمارية لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في العراق".

وأضاف موسى، أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تنويع مصادر الغاز والطاقة"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقّعت في وقت سابق عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ضمن خططها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".

وأشار موسى، إلى "تحويل 536 مبنى حكومياً للعمل بمنظومات الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد".

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من الطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين.