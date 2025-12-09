شركات عراقية بجولات التراخيص تحتج على "إجراءات مجحفة" من قبل TBI

شفق نيوز- البصرة

نظمت مجموعة من الشركات المحلية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المصرف التجاري العراقي (TBI)، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الإجراءات المجحفة" التي تفرضها إدارة المصرف بشأن عدم صرف مستحقاتهم بالدولار.

وقال مدير إحدى الشركات المحلية، جابر أحمد، لوكالة شفق نيوز: "نحن شركات عراقية متعاقدة مع شركات جولات التراخيص الأجنبية، ومبالغنا تصل بالدولار، لكن المصرف يجبرنا على سحبها بالدينار ويقولون إن هذا حسب تعليمات البنك المركزي، وهذا يكبدنا خسائر كبيرة بسبب فرق سعر الدولار بين المصرف والسوق".

وأضاف أن "خسائر الشركات أصبحت متعبة جداً، حيث كل 100 دولار يتم استلامها بالدينار تسبّب خسارة تصل إلى 13 ألف دينار عن السعر الحقيقي في السوق، وهو ما أدى إلى إرباك شديد في عمل الشركات المحلية المتعاملة مع الشركات الأجنبية".

وأشار إلى أن "شركاتهم تضم مئات العاملين العراقيين وتعتمد بشكل مباشر على التزامات مالية بالدولار"، مضيفاً أن "هذه السياسة المصرفية تسببت بعرقلة نشاطنا إلى حد كبير، سابقاً كنا نأخذ أكثر من عشرة عقود عمل، أما اليوم فلا نصل حتى إلى عقدين بسبب الخسائر المتراكمة من فرق العملة".

وطالب المحتجون المصرف التجاري والبنك المركزي بـ"إيجاد آلية تضمن للشركات المتعاقدة تسلم مستحقاتها بالدولار أو بسعر مطابق لسعر السوق، للحفاظ على ديمومة نشاط القطاع الخاص ووقف نزيف الخسائر الذي يهدد هذه الشركات بالإغلاق".