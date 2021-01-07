شركات آسيوية تفكر بالعراق كبديل للسعودية لتزويدها بالنفط الخام

شفق نيوز/ قال متعاملون إن المشترين من شركات التكرير الآسوية قد يلجأون إلى السوق الفورية للحصول على شحنات فورية أو إمدادات قصيرة المدى او امدادات من العراق كبديل عن السعودية في حال خفضت الاخيرة من احجامها النفطية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية ان المشترين قد يلجأون إلى السوق الفورية للحصول على شحنات فورية أو إمدادات قصيرة المدى من منتجي الشرق الأقصى كالروس إذا لزم الأمر.

واضافت ان شركة تكرير آسيوية واحدة على الأقل ستعتمد على الإمدادات من العراق في حالة تأثر تدفقاتها السعودية.

وقال متحدث باسم شركة التكرير اليابانية إن شركة Idemitsu Kosan Co Ltd. ستضمن إمدادات خام مستقرة من خلال استخدام عمليات الشراء الفورية بالإضافة إلى الواردات الإضافية من الموردين الآجل إذا خفض السعوديون أحجامها.

وقال فيجاياغوبال ، مدير الشؤون المالية في شركة بهارات بتروليوم الهندية: "لدينا علاقة مع المملكة العربية السعودية ، لكننا لا نعتمد على السعوديين وحدهم لدينا أيضًا العراق كمورد رئيسي للنفط الخام".