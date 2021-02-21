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شركات دولية تبحث مع حكومة الأنبار إمكانية استثمار مصانع المحافظة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-21T11:18:32+0000
شركات دولية تبحث مع حكومة الأنبار إمكانية استثمار مصانع المحافظة

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي العراق، مؤيد الدليمي، اليوم الأحد، عن وصول مجموعة شركات استثمارية إلى مبنى ديوان المحافظة، للتباحث حول إمكانية الحصول على فرص استثمارية لمعمل سمنت الفلوجة، ومعمل فوسفات القائم غرب الانبار.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "شركات روسية أبدت رغبتها بالحصول على عقد استثمار وإعادة تأهيل معمل سمنت الفلوجة، الذي تعرض للدمار والسرقة ابان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، والذي كان يعد مصدر دخل لأكثر من 250 عاطلا عن العمل من أبناء المدينة".

وأكد الدليمي، أن "من ضمن الشركات التي أبدت رغبتها بالاستثمار داخل المحافظة، شركات بلجيكية وأخرى بلغارية، أكدت على رغبتها باستثمار معمل فوسفات القائم، والذي أيضا تعرض للدمار بنسبة أكثر من 80%".

وأوضح أن "معمل فوسفات القائم المتوقف منذ أكثر من 17 عاماً، يعد واحدا من أهم المعامل الحكومية لإنتاج اليورانيوم داخل المحافظة".

وأشار الدليمي، إلى أن "الاستقرار الأمني الذي تشهده الانبار، ساهم وبشكل كبير باستقطاب الشركات ورغبتها بالاستثمار في المحافظة".

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