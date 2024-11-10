شركات تركية تنتج قرابة 40 ألف برميل من النفط يوميا في ثلاث دول بينها العراق

شفق نيوز/ صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن شركات تركية تنتج ما يصل الى 40 الف برميل من النفط يوميا في دول بينها العراق.

وقال بيرقدار في تصريح صحفي، إن "شركات تركية تنتج نحو 40 ألف برميل من النفط يومياً في العراق وروسيا وأذربيجان، فيما يتمّ إنتاج نحو 110 آلاف برميل داخل البلاد".

وأضاف "تركيا تنتج الغاز الطبيعي خارج البلاد أكثر ممّا تنتجه على أراضيها"، مشيرا الى وجود شراكات لتركيا في بحر قزوين وليبيا والنيجر والسودان والصّومال ومناطق أخرى.