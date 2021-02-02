شركات بولندية ترغب بتوسيع أنشطتها في كوردستان

شفق نيوز/ أبدت الشركات الهولندية، يوم الثلاثاء، رغبتها بالاستثمار وتوسيع أنشطتها في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان في بولندا زياد رؤوف في مؤتمر الدبلوماسيين السنوي "Diplomeeting" الذي ينظم سنويا بمناسبة بداية السنة الجديدة من قبل غرفة تجارة بولندا بحضور ممثلي السلطات ودبلوماسيي الدول الاجنبية بهدف تنمية التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري بين بولندا والدول الخارجية.

وبحسب بيان لممثل حكومة الاقليم زياد رؤوف، ورد لوكالة شفق نيوز، ان المؤتمر بدأ بكلمات لرئيس غرفة التجارة البولندية اندريج اريندارسكي، ونائب رئيس الوزارء ووزير التنمية ياراسواف كوفين ووكيل وزير الخارجية بافيل يابوونسكي، وكذلك رئيس صندوق التنمية البولندي بافيل بوريس، لافتا الى ان الحاضرين تكلموا عن الوضع الاقتصادي البولندي.

واضاف البيان ان القسم الثاني من المؤتمر كان عبارة عن التحاور بين الدبلوماسيين والمسؤولين البولنديين والشركات البولندية التي لها رغبة في العمل مع البلدان الخارجية.

ولفت البيان الى ان ممثل حكومة الاقليم في بولندا اجرى سلسة حوارات مباشرة (اونلاين) ناقش فيها مع ممثلي الشركات البولندية في القطاعات المختلفة امكانيات وشروط التعاون التجاري والاقتصادي، مبينا ان الحوارات اظهرت ان الشركات البولندية لديها رغبة كبيرة للاستثمار وتصدير منتجاتها الى اقليم كوردستان وجميع العراق.

واشار الى ان هذه الحقيقة تثبت انه على الرغم من الاوضاع غير الاعتيادية بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع انحاء العالم الا ان الوضع الاقتصادي البولندي يسير نحو التحسن وان الشركات البولندية لديها الرغبة في توسيع نشاطاتها مع اقليم كوردستان.

يجدر بالذكر ان غرفة تجارة بولندا وقعت عام 2019 اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كوردستان، وفي الوقت نفسه فان وفد حكومة الاقليم برئاسة وزير الزراعة بيكرد دلشاد ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري شاركوا في اجتماع الدبلوماسيين الذي عقد في مدينة وارسو عاصمة بولندا.