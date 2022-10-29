شركات الهند والصين تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر ايلول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 6 شركات لكل واحدة منهما من أصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر ايلول".

وأضافت أن "الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل واحدة منهما، ومن ثم جاءت الشركات الايطالية ثالثا بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية رابعا بعدد شركتين ، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية - البريطانية) والتركية والروسية والمصرية والإماراتية والكويتية والأردنية والفرنسية والتايوانية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وبينت سومو، انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".