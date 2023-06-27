الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر ايار الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 9 شركات من أصل 39 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر ايار".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والامريكية ثالثا بعدد 4 شركات لكل واحدة منهما، وجاءت الشركات الايطالية واليونانية رابعا بعدد شركتين لكل واحدة منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية - البريطانية) والتركية والروسية والمصرية والإماراتية والكويتية والأردنية والفرنسية الإندونيسية واليابانية و وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وبينت سومو، انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة (هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية)".